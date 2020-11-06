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Комментировавший теракт в Архангельске житель Сегежи сам сдался ФСБ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Житель Сегежи 29 октября пришел с адвокатом в УФСБ Карелии и оформил явку с повинной. Он признался, что 31 октября 2018 года он во "ВКонтакте" опубликовал комментарий, оправдывающий теракт в УФСБ Архангельской области.

На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе карельского УФСБ.

В присутствии адвоката подозреваемый "полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления", говорится в сообщении.

После этого его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В УФСБ напомнили, что ему грозит до семи лет колонии.

2 ноября в УФСБ Карелии возбудил уголовное дело в отношении Евгения Гаврилова из Медвежьегорска за комментарий во "ВКонтакте" со сравнением взрыва в Архангельске с действиями народовольцев. Гаврилову вменили публичные призывы к терроризму.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий, студент политехнического колледжа, пронес в здание УФСБ в Архангельске самодельную бомбу, и она взорвалась у него в руках. Он погиб. Были ранены три сотрудника управления.

После этого теракта было возбуждено несколько уголовных дел по фактам публикаций о случившемся в СМИ и в соцсетя. Псковская журналистка Светлана Прокопьева была оштрафована на 500 000 рублей за анализ действий Жлобицкого.

Карелия ФСБ Архангельск Сегежа Михаил Жлобицкий Светлана Прокопьева

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