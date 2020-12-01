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Обвиняемого в оправдании терроризма курьера перевели под домашний арест

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд перевел под домашний арест до 6 декабря курьера Александра Меркулова, которого обвиняют в оправдании теракта в архангельском УФСБ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Городской суд отменил решение Октябрьского районного суда, который ранее продлил Меркулову срок содержания в СИЗО.

23-летний курьер был задержан и арестован 8 июля. По версии следствия, он с ноября 2018 года по октябрь 2019 года умышленно публиковал во "ВКонтакте" материалы, "оправдывающие и поощряющие теракт в Архангельске", совершенный в октябре 2018 года. При этом он признавал идеологию и практику терроризма "правильными и нуждающимися в поддержке", а также преследовал цель "побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности".

При аресте у него дома изъяли два ноутбука и мобильные телефоны.

В конце октября Меркулова переводили в психиатрическую больницу на экспертизу.

31 октября 2018 года 17-летний студент техникума Михаил Жлобицкий взорвал самодельную бомбу в областном управлении ФСБ в Архангельске. Он погиб, три сотрудника спецслужбы были ранены.

6 июля военный суд назначил псковской журналистке Светлане Прокопьевой 500 000 рублей штрафа за публикацию, в которой следствие усмотрело оправдание действий Жлобицкого. Гособвинитель просил для нее шесть лет колонии.

Петербург ФСБ Петербургский городской суд Александр Меркулов Архангельск

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