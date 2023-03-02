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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

РСА запустил в приложении сервис для определения водителями опасных участков дорог

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал сервис для водителей, где показываются наиболее опасные участки дорог с точки зрения потенциальных ДТП, сообщил союз.

На "термокарте" РСА такие участки выделены цветом в зависимости от концентрации рисков. Использование сервиса поможет российским водителям выявлять места на дорогах, где аварии происходят особенно часто.

При разработке "термокарты" использовался массив данных, накопленных автостраховщиками при урегулировании убытков в ОСАГО в результате ДТП. Карта РСА может использоваться водителями по желанию в рамках сервиса "Оформление европротокола онлайн". Новый сервис использует данные из мобильных приложений для оформления европротокола онлайн, а также пакеты данных с координатами места ДТП, автоматически зафиксированных с помощью навигационных технологий.

Особенно показательная картина получается в Московском регионе, где популярность "электронного европротокола" особенно велика. Так при общем рассмотрении карты повышенная плотность дорожных событий наблюдается в Москве и ближайшем Подмосковье - она концентрируется в пределах МКАД, вдоль Дмитровского, Киевского и Симферопольского шоссе. Картина иллюстрируется пятнами тёмно-оранжевого цвета, поясняет РСА.

В настоящее время РСА хранит более 170 тыс. пакетов данных фотофиксации ДТП и данные электронных извещений о ДТП. Обработка этой информации уже позволяет зафиксировать опасные перекрестки, развязки дорог, участки трасс.

При оформлении европротокола онлайн все необходимые данные и фотоизображения автоматически попадают в информационную систему РСА и далее к страховщикам для использования их при решении вопроса о выплате страхового возмещения.

РСА
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