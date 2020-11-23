Утвержден список гаджетов, на которые будет предустановлено отечественное ПО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, при продаже которого в РФ с 1 января 2021 года должно быть предустановлено отечественное программное обеспечение (ПО).

Постановление (N1867) опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник. Согласно документу, отечественное программное обеспечение должно быть установлено на смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Документ также устанавливает порядок составления и ведения перечня российских программ для ПО, которые должны быть предустановлены. Минцифры начинает формирование рейтинга программ, он до 15 декабря 2020 г. должен быть направлен в правительство.

16 классов программ

Правительство определило 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к социальным сетям, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы программы, программы для использования национальной платежной системы "Мир", программы для предоставления государственных услуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально-значимыми.

Программа включается в перечень на основе критерия популярности, который ежегодно рассчитывает Минцифры. Для формирования рейтинга количество пользователей программы должно составлять не менее 500 тыс. пользователей в год. По умолчанию в перечень для установки включается одна программа с максимальным рейтингом по каждому классу программы. Исключение - программы для доступа к социальным сетям (может быть предустановлено 2 программы), программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы (может быть предустановлено до 10 программ)

Критерий популярности не применяется к программам по использованию национальной платежной системы "Мир" и предоставлению государственных услуг, а также к аудиовизуальным сервисам.

Версия предварительной установленной программы должны быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом правообладатель программы вправе предлагать расширенный платный функционал.

"Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица освобождаются от предварительной установки программ в случае, если технические требования программы, подлежащей предварительной установке, не соответствуют техническим характеристикам технически сложного товара или не являются совместимыми с системным программным обеспечением (операционной системой), на базе которого функционирует технически сложный товар", - следует из документа.

Предполагается, что отечественное ПО должно быть установлено на технически сложные товары, произведенные после 1 января 2021 г.

Как сообщалось, сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает перенос на 2 месяца - до 1 марта 2021 г. -срок вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в РФ гаджеты.