Браузер и поисковик для предустановки на гаджеты будет выбирать правительство

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство с июля 2021 года получит право определять как браузер, так и поисковую систему, которая будет по умолчанию предустановлена на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, планшеты и другие технически сложные товары.

Это следует из поправок в законопроект №658661-7, которые одобрил думский комитет по экономической политике.

"Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, определяемой правительством России", - говорится в поправках.

Правительство также будет определять предустановленный по умолчанию браузер.

Поправки также изменили срок вступления и некоторые положения законопроекта об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.

Закон был принят в ноябре 2019 года.

Сначала предполагалось, он вступит в силу в июле 2020 года. Из-за пандемии этот срок перенесли на 1 января 2021 года. Теперь депутаты решили перенести его на 1 марта 2021 года.

Также они уточнили, что на некоторые виды гаджетов предустанавливать необходимо будет не только российский софт, но также, как альтернативу, программное обеспечение из стран ЕврАзЭс.

"В целом предложенные поправки не решают проблемы индустрии. Обидно, что нас, к сожалению, законодатели не услышали, потому что перенос на три месяца не позволит большинству компаний адаптироваться и быть готовыми к исполнению этого закона", - прокомментировал этот законопроект директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

По его словам, индустрии нужно минимум полгода, а по некоторым категориям товаров - до 18 месяцев для того, чтобы адаптироваться. "Причем сроки следует отчитывать с момента выхода постановления правительства, которое определит перечень ПО, перечень продукции и порядок установки", - добавил он.

В заключении правового управления Госдумы отмечается, что поправки вносятся в закон о защите прав потребителей, который защищает права граждан, заказывающих и приобретающих товары исключительно для личных нужд. "В связи с этим не ясно, каким образом будут регулироваться порядок предварительной установки программ для ЭВМ и устанавливаться требования к их функционированию в случае приобретения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соответствующих технически сложных товаров", - говорится в заключении.

Госдума рассмотрит этот законопроект во втором чтении 17 ноября.