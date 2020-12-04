Начало предустановки российского ПО на гаджеты предложили сдвинуть на 1 апреля

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал в электронной базе данных парламента доработанную версию поправок в закон, который обязует продавцов гаджетов проводить предустановку на них отечественного программного обеспечения (ПО), теперь норма должна заработать с 1 апреля 2021 года.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта N658661-7.

Как сообщалось, Госдума в ноябре 2019 года приняла закон, по которому с 1 июля 2020 года все продавцы электроники должны устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО). Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство. В марте, с началом пандемии срок предустановки был сдвинут на 1 января 2021 года. В середине ноября комитет по экономической политике утвердил поправку о вступлении в силу данной нормы с 1 марта 2021 ода., последняя опубликованная версия переносит срок на 1 апреля 2021 года.

Данный законопроект также уточняет, что на некоторые виды гаджетов переустанавливать необходимо будет не только российское ПО, но также, как альтернативу, программное обеспечение из стран ЕврАзЭс.

Кроме того, законопроект наделяет правительство РФ правом определить российскую поисковую систему, через которую будут работать все программы на гаджетах (смартфоны, планшеты и другие технически сложные товары), которые используют в работе интернет. Предполагается, что норма заработает с 1 июля 2021 года.

Обновленный законопроект предлагается рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 8 декабря.

Ранее правительство утвердило перечень оборудования, при продаже которого в РФ должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.