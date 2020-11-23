В Подмосковье оценили эффективность режима самоизоляции для пожилых

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Подмосковье отмечается небольшое сокращение количества госпитализированных с COVID-19 в возрасте старше 60 лет, в областном Минздраве связывают это с действием в регионе режима самоизоляции для пожилых.

"Число пациентов (с COVID-19 - ИФ) от 60 лет и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от числа всех госпитализированных (за минувшую неделю - ИФ)", - сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на совещании, которое провел губернатор региона Андрей Воробьев с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

Она отметила, что это связано с режимом самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет, который был введен в регионе 11 ноября. По словам подмосковного министра, эффект от этих мер есть, хоть он пока и незначительный.

Стригункова добавила, что среднесуточное число госпитализированных с COVID-19 в Московской области составляет 960 человек.

В число муниципальных образований, где госпитализируют больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией, входят городские округа Одинцовский, Сергиево-Посадский, Химки, Солнечногорск, Клинский, Истра, Лотошино, Краснознаменск и Протвино.

На дому проходят лечение 19,6 тыс. больных COVID-19.