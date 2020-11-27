В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области до 13 декабря продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

Жителям региона в возрасте старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания предписывается не покидать место проживания. Разрешается выходить в магазин, посещать врачей, совершать прогулки.

До 13 декабря для граждан в возрасте 65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области.

Режим самоизоляции действует в регионе со 2 ноября.