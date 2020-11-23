Умерла журналистка и правозащитница Лидия Графова

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Журналистка и правозащитница, обладательница премии "Золотое перо России" Лидия Графова скончалась в возрасте 82 лет, сообщил "Интерфаксу" секретарь Союза журналистов России, бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

"Сегодня Лидия Ивановна умерла в больнице после длительной болезни, вызванной тем, что она просто упала и поломала очень много всего внутри своего тонкого организма. Никакого отношения к коронавирусу это не имеет. Врачи месяц ее собирали, но, к сожалению, спасти не смогли", - сказал Федотов в понедельник.

По его словам, место и дата похорон пока не определены. К организации похорон подключился СЖР и "Российская газета", где в последнее время печаталась Графова.

"Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память", - написал Федотов у себя в твиттере.

Лидия Графова родилась 8 августа 1938 года в Симферополе. В 1960 году окончила факультет журналистики МГУ. В 1960-1979 - корреспондент газеты "Комсомольская правда", с 1979 по 2003 – обозреватель "Литературной газеты". В 1990-1999 годах была сопредседателем комитета "Гражданское содействие", с 1996 – председатель Исполкома Международного общественного движения "Форум переселенческих организаций".

Опубликовала более 500 статей в российских и зарубежных СМИ в защиту прав мигрантов, до недавнего времени наряду с изданием журнала "Миграция - XXI век" публиковалась в "Российской газете", "Новой газете" и др. Автор шести книг и 11 документальных фильмов.

В 2002 году Графова стала номинантом премии имени Сахарова "Журналистика как поступок", в 2003 году уполномоченный по правам человека в РФ присудил ей звание "Лучший журналист-правозащитник года", в 2004 году стала лауреатом конкурса СЖР в номинации "За защиту человека". В 2008 году была награждена высшей журналистской премией – "Золотое перо России".