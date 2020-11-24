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Голикова анонсировала старт массовой COVID-вакцинации в РФ в 2021 году

Голикова анонсировала старт массовой COVID-вакцинации в РФ в 2021 году
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация россиян от коронавируса COVID-19 планируется уже в следующем году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер", - заявила Голикова во вторник на Координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

Вице-премьер также сообщила, что до конца этого года производители планируют выпустить более 2 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" центра имени Гамалеи Минздрава России. "С момента регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины", - также отметила она.

По ее словам, сейчас в первую очередь производится вакцинация лиц из групп риска - медиков, педагогов.

Кроме того, вице-премьер заявила, что вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова РАН, как ожидается, завершится до конца декабря.

Российские вакцины от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V".

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. Разрешение на пострегистрационные исследования получено 16 ноября.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Хроника 09 января – 24 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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