Мишустин потребовал установить "приемлемые" цены на вакцины от COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цена на российские вакцины от коронавируса должна быть приемлемой для массовой вакцинации, а в регионах в медицинских учреждениях должно быть оборудование для ее хранения и перевозки, заявил на совещании с производителями вакцин премьер-министр Михаил Мишустин.

"Соответственно, каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для ее перевозки по всей цепочки от производства до медицинских учреждений", - уточнил он.

"Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всем материалами, сырьем, реагентами, которые необходимы. От этого зависит и качество продукции, и, что самое важное, сроки поставки", - также сказал премьер.

"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека, - сказал Мишустин. - Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять делать это не будет".

Он рассказал, что ситуация с коронавирусом остается непростой, но чем быстрее в регионы поступят "качественные и эффективные вакцины, тем, конечно, она (ситуация) быстрее будет улучшаться".

По его словам, к российской вакцине интерес проявляют и другие страны, но приоритетной задачей на первом этапе остается обеспечение ими россиян.