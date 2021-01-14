"Коммерсантъ" узнал, что Сбербанк может передать "Евроцемент" "Базэлу"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк может продать или передать в управление "Евроцемент груп" структурам "Базового элемента" ("Базэл") Олега Дерипаски, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Банк консолидировал 100% "Евроцемента" за долги в октябре 2020 года и начал искать инвестора на этот актив.

В Сбербанке от комментариев отказались. Представитель "Базэла" заявил, что о покупке активов "Евроцемента" речи не идет. Источник издания говорит, что на первом этапе подразумевается передача заводов группы в управление.

Собеседник газеты полагает, что передача "Евроцемента" в управление потребовалась банку для того, чтобы заводы могли генерировать в моменте выручку, позволяющую обслуживать долг. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что в конечном счете Сбер будет заинтересован именно в продаже актива, чтобы снять с баланса проблемную структуру, которая заставляет формировать дополнительные резервы.

Сбербанк получил "Евроцемент" в рамках "мероприятий по урегулированию задолженности группы "Евроцемент" и "по согласованию с предыдущим бенефициаром" Филаретом Гальчевым, говорилось в сообщении банка.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года холдинг увеличил объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн тонн.