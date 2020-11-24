Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вакцины от коронавируса включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на медикаменты из этого перечня регулируются государством.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ во вторник, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым в перечень ЖНВЛП включены 25 новых наименований лекарств, в том числе вакцины от коронавируса.

Пресс-служба правительства поясняет, что препараты из этого перечня выдаются бесплатно льготникам, поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан.

Согласно сообщению, вакцины от коронавируса внесут в список ЖНВЛП уже в начале декабря 2020 года, остальные препараты - с 2021 года.

Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше: это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа, эмицизумаб.

Таким образом, перечень ЖНВЛП с 2021 года будет расширен до 788 препаратов.