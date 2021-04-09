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Мишустин назвал максимальную цену российских вакцин от коронавируса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на российские двухкомпонентные вакцины от коронавируса перерегистрированы и не превышают 860 рублей, заявил на совещании по производству и обращению вакцин от COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас уже есть три зарегистрированные вакцины, две из них выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы. Еще одна готовится к вводу в гражданский оборот", - напомнил он.

По его словам, производство вакцин масштабируется, введено в оборот достаточно большое количество препаратов, все эти препараты эффективны и доступны.

Мишустин добавил: "Цены на них, как вы знаете, перерегистрированы и теперь не превышают 860 рублей за комплект для двукратной вакцинации. В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки".

Он напомнил, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 60 странах.

В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Сейчас россиян прививают преимущественно вакциной "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступила вакцина "ЭпиВакКорона".

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус Михаил Мишустин ЭпиВакКорона КовиВак

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