Пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" пройдут в 9 клиниках

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные исследования разработанной научным центром "Вектор" вакцины пройдут в девяти медицинских организациях в Новосибирске, Москве, Казани и других городах, сообщается на сайте стопкорнавирус.рф.

"Вакцина ("ЭпиВакКорона") поступила в девять медицинских организаций: в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде, где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте во вторник.

В нем сообщается, что "Вектор" продолжает "набор участников исследования в группе из 3000 человек старше 18 лет".

В сообщении отмечается, что "каждый привитый доброволец в течение полугода после вакцинации регулярно наблюдается в медицинском учреждении, на базе которого проводилась иммунизация".

Помимо этого, "Вектор" продолжает проводить пострегистрационные исследования вакцины на людях старше 65 лет.

"По состоянию на 24 ноября набраны все 150 участников пострегистрационного исследования среди лиц старше 60 лет. Первые пять из них были привиты 21 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "до конца года будет суммарно выпущено 50 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Разработанная "Вектром" вакцина стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". С сентября она проходит этап пострегистрационных исследований.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.