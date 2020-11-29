"Вектор" готов начать в декабре тестировать COVID-вакцину на подростках

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственный научный центр "Вектор" может провести исследование вакцины от коронавируса на подростках 14-17 лет в декабре, заявил директор центра Ринат Максютов.

Центр им. Гамалеи заявлял, что исследование их вакцины на детях начнется после окончания клинических исследований на взрослых - это может произойти к лету.

Клинические пострегистрационные исследования вакцины центра "Вектор" на взрослых начались 15 ноября.

Выступая на научном фестивале Science Bar Hopping Online Максютов также отметил, что вакцина "Вектора" безопасна для пожилых людей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.

"Полностью синтетическая вакцина ("ЭпиВакКорона"), полностью безопасна, можно применять для лиц старшего возраста, так и для лиц с хроническими заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями, аллергическими проявлениями", - сказал Максютов.

Он сообщил, что "реактогенная основа вакцины позволяет рассматривать данный вакцинный препарат как наиболее перспективный для проведения последующих ревакцинаций как переболевших COVID-19, так и тех, кто использовал вакцинацию других вакцинных разработок".

Максютов также сообщил, что в рамках начавшихся 21 ноября пострегистрационных исследований вакцины "Вектора" уже вакцинированы треть из 150 добровольцев старше 60 лет.