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"Вектор" готов начать в декабре тестировать COVID-вакцину на подростках

"Вектор" готов начать в декабре тестировать COVID-вакцину на подростках
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственный научный центр "Вектор" может провести исследование вакцины от коронавируса на подростках 14-17 лет в декабре, заявил директор центра Ринат Максютов.

Центр им. Гамалеи заявлял, что исследование их вакцины на детях начнется после окончания клинических исследований на взрослых - это может произойти к лету.

Клинические пострегистрационные исследования вакцины центра "Вектор" на взрослых начались 15 ноября.

Выступая на научном фестивале Science Bar Hopping Online Максютов также отметил, что вакцина "Вектора" безопасна для пожилых людей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.

"Полностью синтетическая вакцина ("ЭпиВакКорона"), полностью безопасна, можно применять для лиц старшего возраста, так и для лиц с хроническими заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями, аллергическими проявлениями", - сказал Максютов.

Он сообщил, что "реактогенная основа вакцины позволяет рассматривать данный вакцинный препарат как наиболее перспективный для проведения последующих ревакцинаций как переболевших COVID-19, так и тех, кто использовал вакцинацию других вакцинных разработок".

Максютов также сообщил, что в рамках начавшихся 21 ноября пострегистрационных исследований вакцины "Вектора" уже вакцинированы треть из 150 добровольцев старше 60 лет.

Разработанная "Вектром" вакцина стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. На прошлой неделе Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". С сентября она проходит этап пострегистрационных исследований.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Хроника 09 января – 29 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус Вектор

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