Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента с американским кораблем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России обнародовало видео сегодняшнего инцидента в Японском море, во время которого американский эсминец вошел в территориальные воды РФ.

Военное ведомство сообщало, что сразу после нарушения эсминец "Джон Маккейн" был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

В Седьмом флоте США заявили, что американский корабль провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы.