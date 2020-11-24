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Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента с американским кораблем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России обнародовало видео сегодняшнего инцидента в Японском море, во время которого американский эсминец вошел в территориальные воды РФ.

Военное ведомство сообщало, что сразу после нарушения эсминец "Джон Маккейн" был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

В Седьмом флоте США заявили, что американский корабль провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы.

Джон Маккейн США Минобороны

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