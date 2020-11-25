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Лидера самой жестокой банды в Карелии осудили на 19 лет

Главарь ОПГ "кузинские" Сергей Кузнецов был в списке 10 самых разыскиваемых преступников в РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии вынес приговор Сергею Кузнецову - лидеру преступной группировки "кузинские", который 9 лет находился в федеральном розыске за ряд жестоких преступлений, сообщает в среду региональная прокуратура.

51-летнего жителя Петрозаводска признали виновным по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества); п. "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство); ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия), говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

К началу судебного процесса Кузнецов уже был осужден за другие преступления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Осужденный, ранее входивший в состав другой криминальной группировки, освободившись из мест заключения, сумел занять в криминальном мире Петрозаводска и Карелии один из самых высоких неформальных статусов - так называемого смотрящего, - говорится в пресс-релизе карельской прокуратуры.

Самая опасная и жестокая банда Карелии

Надзорное ведомство назвало банду "кузинских", в которую входило до сорока человек, самой многочисленной, организованной, жестокой и опасной преступной организацией в республике.

С 2001 по 2005 годы они совершили не менее 30 преступлений - от мошенничеств и вымогательств до разбойных нападений и убийств.

Так, говорится в пресс-релизе, в 2002 году Кузнецов организовал убийство одного из членов своей группировки, который пошел на сделку с милицией. Его - в том числе для устрашения остальных членов ОПГ - избили обрезками металлических труб, другими металлическими предметами и деревянными палками. Потерпевшего доставили в больницу, где в тот же день он скончался.

Суд приговорил Кузнецова к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Длительное время Кузнецов находился в федеральном (9 лет) и международном розыске (7 лет) и был в списке десяти самых разыскиваемых преступников страны. За его поимку информатору государство выплатило миллион рублей, сообщала пресс-служба прокуратуры Карелии.

Его удалось задержать в Ленинградской области летом 2014 года. Тогда суд приговорил Кузнецова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Карелия Сергей Кузнецов Петрозаводск

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