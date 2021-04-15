Последний член банды "Ключевские" осужден в Забайкалье на 24 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы вынес приговор последнему члену организованной преступной группы "Ключевские" Владиславу Телкину, на счету которого 13 убийств, сообщает в четверг региональная прокуратура.

"Суд установил, что с 1995 по 2005 год Телкин в составе банды совершил убийства 13 человек, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, имевшие неосторожность общаться с преступниками", - говорится в сообщении.

Банда в течение 10 лет держала под контролем отдельные секторы бизнеса и продвигала ставленников в местные органы власти.

Как пояснили "Интерфаксу" в прокуратуре, Телкин был правой рукой основателей банды Константина Ключевского и Евгения Жарова.

"Его даже называли "нижестоящим руководителем". Затем создатели банды отошли от дел и занялись бизнесом, их место в качестве руководителя банды занял Телкин. Позднее он договорился с членами преступной группы убрать двух первых главарей", - сообщил собеседник агентства.

Телкин признан виновным по ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), а также ч. 3 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм).

Суд приговорил его к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших.

Что случилось с другими членами банды "Ключевские"

Как сообщалось, в марте прошлого года осужден напарник Телкина - Дмитрий Непомнящий, а также пять других участников банды: Александр Кудрявцев, Игорь Дегтярев, Алексей Гуськов, Иван Дяжур и Александр Тюменцев. Все они получили длительные сроки в колонии строгого режима. Еще один член банды заключил досудебное соглашение и приговорен к 17 годам шести месяцам заключения.

Двое создателей и руководителей банды Константин Ключевской и Евгений Жаров убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего деятельность остальных ее членов была пресечена правоохранительными органами.

Убитый руководитель банды Ключевский в свое время занимал должность секретаря комитета комсомола одного из читинских заводов. Активными участниками банды были экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется убийство шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, которому предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

Руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы.