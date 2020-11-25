Защита Белых отозвала ходатайство о смягчении оставшегося ему срока

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Защита осужденного за взяточничество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отозвала ходатайство о замене оставшегося ему срока на более мягкое наказание. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

26 ноября Скопинский районный суд Рязанской области должен был рассмотреть ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы Белых более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со статьей 80 УК РФ и пунктом 5 статьи 397 УПК РФ.

Адвокат отметил, что данная статья УК РФ предусматривает возможность после отбытия половины срока в колонии заменить оставшийся срок на более мягкий вид наказания. "То есть суд может заменить срок на принудительные работы с нахождением в исправительном центре, который также входит в систему ФСИН", - сказал Грохотов.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.