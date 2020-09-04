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Никиту Белых этапировали в Киров на допрос

Никиту Белых этапировали в Киров на допрос
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали из колонии №5 в Рязанской области, где он отбывает наказание по делу о взятки, в Киров. Там его хотят допросить как свидетеля по не связанному с ним уголовному делу, рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

Белых уже находится в кировском СИЗО. Адвокат поедет к нему на следующей неделе. Никаких предпосылок к изменению процессуального статуса Белых по этому делу он не видит.

По сведениям источников депутата Кировской городской думы Альберта Бикалюка, речь идет о деле о служебных квартирах для бюджетников, за которые область уже заплатила в виде капитализации Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК).

В областном главке СК "Интерфаксу" сообщили, что "продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту выделения бюджетных денежных средств на докапитализацию АО " КРИК" в целях приобретения служебного жилья".

"В связи с тем, что фактические данные, собранные в ходе предварительного следствия, являются специально охраняемой законом тайной - "тайной следствия", предоставить иные запрашиваемые сведения не представляется возможным", - добавлии в управлении.

Белых был задержан в Москве 24 июня 2016 года. Следствие утверждало, что его взяли с поличным в одном ресторане и что он в 2012-2016 годах получил две взятки на 600 тыс. евро от бизнесменов Юрия Судгаймера и Альберта Ларицкого.

В июле он был лишен полномочий губернатора "в связи с утратой доверия".

В феврале 2018 года Пресненский суд приговорил Белых к восьми годам колонии. Суд признал его вину в получении взятки в 400 тыс. евро от Судгаймера и оправдал в эпизоде о получении 200 тыс. евро от Ларицкого.

Белых вину отрицал и говорил, что стал жертвой провокации спецслужб.

Отбывать наказание его направили в село Клекотки Рязанской области.

Никита Белых Киров Кировская область Рязанская область Москва Пресненский суд Андрей Грохотов

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