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Приставы продали внедорожник Никиты Белых за 1 млн рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кировской области приставы начали распродажу имущества бывшего губернатора Никиты Белых, осужденного по обвинению во взяточничестве. Его Nissan Patrol продали физическому лицу за 1 021 726 рублей 67 копеек, сообщили в управлении Росимущества по Кировской области и Удмуртии.

Машину выставили на торги за 901 000 рублей. Также ФССП выставила на аукцион наручные часы Blancpain Aqua Lung по начальной цене в 552 000 рублей и псалтырь 1779 года издания за 2000 рублей.

Часы продать не удалось. Их выставят на торги через пару недель по цене на 15% ниже первоначально заявленной.

За псалтырь продолжают торговаться 20 человек и организаций. Последнее предложение составило 33 250 рублей, сказал представитель Росимущества.

Участники имеют полчаса на решение снова повысить ставку. Получит лот тот, кто предложит наибольшую цену и окажется последним.

Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 400 000 евро от кировского бизнесмена Юрия Судгаймера. Он отбывает наказание в Рязанской области.

Никита Белых Кировская область Nissan Юрий Судгаймер Росимущество

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