Арест экс-губернатора Хабаровского края Фургала продлили до марта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил на три с половиной месяца срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 9 марта 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Ирина Софинская. В суде также отметили, что срок следствия по уголовному делу продлен до 8 мая 2021 года.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. Он находится под арестом с санкции московского Басманного суда.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Вину Фургал не признает.