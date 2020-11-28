Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрал менее 150 человек, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

"Сегодня у неработающих фонтанов, расположенных в центре площади Ленина, собралось менее 150 человек", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что вечерние митинги в краевом центре, проходящие в будни - прекратились.

"В Хабаровске прекратились митинги по вечерам и в будни, протестующие перестали выходить к зданию регионального правительства", - сказано в релизе.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что граждане, которые собрались в субботу на площади Ленина, рискуют здоровьем в связи с ростом числа заражений коронавирусом в регионе.

"Они (участники митинга - ИФ) находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий", - сообщает пресс-служба.

В Хабаровском крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, "поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур".

Отмечается, что за время проведения несанкционированных митингов и шествий в поддержку Фургала на территории Хабаровского края пресечено 417 административных правонарушений.

"По результатам рассмотрения дел судами принято 401 решение: выписано 263 штрафа на сумму более 2,8 млн рублей, 75 административных арестов, 40 - обязательные работы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, автовладельцам было вручено 2 тыс. 109 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.