Путин поручил прописать в законах неизменность налоговых условий для СЗПК и СПИК

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство о налогах с целью фиксации налоговых условий для проектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Как сообщила пресс-служба Кремля, поручение сформулировано по итогам встречи президента с членами правления РСПП 21 октября 2020 года.

Дискуссия о неизменности налоговых условий при реализации инвестпроектов по СПИК и СЗПК активизировалась этой осенью на фоне решения правительства внести изменения в налогообложение - в частности, с 2021 года повысить НДПИ на добычу некоторых видов полезных ископаемых за счет введения рентного коэффициента.

Представители РСПП жаловались, что решение принималось без детального обсуждения с бизнес-сообществом. Глава союза Александр Шохин называл стабилизационную оговорку для проектов в рамках механизма СЗПК и специнвестконтрактов одной из ключевых задач для бизнеса в дискуссии с правительством.

"Самое главное, что мы бы хотели бы решить окончательно и бесповоротно - включение в стабилизационную оговорку по СЗПК и СПИКам. Это решаемый вопрос, поскольку не бюджетоемкий. Это 2021-2022-2023 годы", - отмечал Шохин.

В итоге пожелания бизнеса были частично учтены. В закон о повышении НДПИ сроком на пять лет было введено исключение для полезных ископаемых, добытых в рамках СЗПК на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%.