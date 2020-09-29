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Проекты СЗПК выведены из-под закона о повышении НДПИ для химиков и металлургов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении с 2021 года в 3,5 раза НДПИ для производителей удобрений и металлургов. Ко второму чтению в него ввели исключение для новых проектов, которые работают в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Правительство внесло в Думу проект № 1023276-7 18 сентября. 22 сентября он был принят в первом чтении.

В Налоговый кодекс, в статью, где прописаны ставки НДПИ на твердые полезные ископаемые, вводится рентный коэффициент (К-рента). В размере 3,5 коэффициент предлагается применять к ряду НДПИ, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 рублей/т).

Ко второму чтению в законопроект было введено исключение для полезных ископаемых, добытых в рамках СЗПК на участке недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%. Для них НДПИ не повышается и К-рента устанавливается в размере 1. Данный коэффициент будет применяться в течение пяти календарных лет, непосредственно следующих за годом начала промышленной добычи соответствующих полезных ископаемых на участке недр.

На заседании во вторник Госдума также приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые устанавливают, что доходы от повышенного в 3,5 раза НДПИ будут зачислятся в федеральный бюджет по нормативу 87%, а в региональный по нормативу 17%. В отношении твердых полезных ископаемых, ставка НДПИ на которых не менялась, сохраняется действующий норматив распределения доходов: в федеральный бюджет 40%, в региональный 50%.

Третье чтение законопроекта планируется провести 30 сентября.

Госдума Минфин

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