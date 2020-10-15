Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении 1 января 2021 года рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ на некоторые твердые полезные ископаемые.

Документ (N1023276-7) был внесен в Госдуму правительством в конце сентября.

В Налоговый кодекс, в статью, где прописаны ставки НДПИ на твердые полезные ископаемые, вводится рентный коэффициент (К-рента). Коэффициент в размере 3,5 к ставке НДПИ предлагается применять к ряду видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, природной соли и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

В рамках обсуждения законопроекта в Госдуме бизнесу удалось договориться о пятилетней отсрочке на применение повышающего коэффициента для новых проектов по добыче, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Степень выработанности запасов на этих участках по состоянию на 1 января 2021 года должна составлять менее 1%.

Во внесенном в Госдуму проекте бюджета Минфин рассчитывает, что повышение НДПИ даст федеральному бюджету дополнительно в 2021 году 52,8 млрд рублей, в 2022 году - 53,5 млрд рублей, в 2023 году - 54,3 млрд рублей.

Доходы от повышенного в 3,5 раза НДПИ будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 87%, а в региональный по нормативу 17%. В отношении твердых полезных ископаемых, ставка НДПИ для которых не менялась, сохраняется действующий норматив распределения доходов: в федеральный бюджет 40%, в региональный - 50%.