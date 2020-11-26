Задержанным лидерам "Свидетелей Иеговы" предъявили обвинение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос о заключении под стражу четверых задержанных сторонников "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена - ИФ).

В суд поступили ходатайства следователя об аресте до 23 января 2021 года Комарова В.В., Чернышева Ю.Е., Шаталова С.Г., Чайковского С.Г., сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По ее словам, задержанным предъявлено обвинение лиц по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с потерей права занимать определенные должности.

По данным Общественной наблюдательной комиссии, задержанные не признают своей вины.

Ранее в Управлении СК по Москве сообщили о задержании ряда лидеров "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России".

По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, знающая о вступившем в законную силу решении ВС РФ, открыла на северо-востоке Москвы подразделение вышеупомянутой организации.

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на улице Челюскинской, рассказала 24 ноября журналистам представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. Там адепты изучали религиозную литературу и другие источники информации, пропагандирующие учение "Свидетелей Иеговы", и "осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", добавила она.

Также, по ее словам, установлено, что участники подразделения вербовали москвичей и жителей других регионов в "Свидетели Иеговы".