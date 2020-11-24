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В РФ задержали ряд лидеров движения "Свидетели Иеговы"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело по факту создания в Москве "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (признана экстремистской организацией - ИФ), задержан ряд лидеров движения, в регионах ведутся обыски, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного Суда РФ экстремистскими организациями", - сказала Иванова во вторник журналистам.

По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, знающая о вступившем в законную силу решении ВС РФ, открыла на северо-востоке Москвы подразделение вышеупомянутой организации.

Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на улице Челюскинской, сказала Иванова. Тем адепты изучали религиозную литературу и другие источники информации, пропагандирующие учение "Свидетелей Иеговы", и "осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", добавила она.

Также, по ее словам, установлено, что участники подразделения вербовали москвичей и жителей других регионов в "Свидетели Иеговы".

"Следователями совместно с МВД, ФСБ, при поддержке Росгвардии в Москве и более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски. Установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", - сказала Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. За прошедшее время правоохранительные органы раскрыли десятки филиалов движения практически во всех регионах страны. Против "иеговистов" возбуждались уголовные дела, по итогом расследования которых они получали различные наказания, в том числе штрафы, условные и реальные сроки заключения.

Юлия Иванова СКР Свидетели Иеговы Москва

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