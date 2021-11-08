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Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершил переход с базы в Североморске на Кольском полуострове в Белое море в рамках программы испытаний современного морского вооружения, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

Военные сообщили, что при переходе экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

В конце октября в Баренцевом море фрегат отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут" (зенитный ракетный комплекс, который устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как сообщалось, "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что завершаются испытания ракеты "Циркон", она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ подписало контракт на поставку ракет "Циркон" 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021". Контракт на поставку носит долгосрочный характер, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью, которое показал 8 ноября телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Адмирал Горшков

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