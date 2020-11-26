Волгоградцы попросили Памфилову отменить переход на московское время

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Жители Волгоградской области, недовольные решением вернуться к московскому времени, написали открытое письмо председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и попросили оценить законность летнего опроса о возвращении в московский часовой пояс, сообщила представитель инициативной группы Анна Зарубина.

Она напомнила, что одновременно с голосованием о поправках к Конституции в Волгоградской области провели опрос о часовом поясе. Большинство проголосовавших высказались за переход на московское время, в зону UTC+3. Госдума 25 ноября уже приняла соответствующий закон в первом чтении. Однако для перехода региона в зону UTC+4 (плюс час к московскому времени), понадобилось проведение полноценного референдума в 2018 году.

"Мы просим главу ЦИК Эллу Памфилову дать оценку статуса референдума 2018 года и оценку отмены его итогов в случае принятия законопроекта Госдумой. Разве итоги законного референдума могут быть отменены неким мероприятием (опросом-ИФ), к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства? Мы считаем, что в случае принятия данного законопроекта будет нарушен ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", - сказала Зарубина.

Активисты обращают внимание Памфиловой на формат проведения опроса. По словам Зарубиной, голосование за возвращение московского времени проводилось без списков избирателей, "соответственно и предъявление паспорта носило необязательный характер". Бланки были отпечатаны на простом принтере и не имели учета, зачастую отсутствовали опломбированные урны, независимые наблюдатели не предусматривались, перечислила Зарубина.

Противники изменения часового пояса считают, что в ходе опроса могли случиться фальсификации и вбросы.

В Волгоградской области 18 марта 2018 года прошел референдум о переходе региона с московского времени (вторая часовая зона, UTC+3) в третью часовую зону (московское время плюс один час, UTC+4). Явка составила 66,38%. 58,82% избирателей поддержали смену времени на час вперед, против высказались 40,16% жителей.

28 октября 2018 года был принят соответствующий федеральный закон, и Волгоградская область сменила часовой пояс.

Часть жителей региона оказались недовольны. Они начали жаловаться. Депутаты областной Думы, получив ряд жалоб, предложили обсудить вопрос повторно через несколько лет.

12 марта 2020 года депутаты решили провести в регионе новый референдум о часовом поясе, совместив его с голосованием по поправкам. Явка составила 74%. В результате более 65% жителей Волгоградской области, а это почти 900 000 человек, указали, что им удобнее жить по московскому времени, против высказались около 34%.

Противники возвращения к московскому времени пытались оспорить решение областной думы, принятое по итогам опроса, но получили отказ.