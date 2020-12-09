Дума приняла закон о переводе Волгоградской области на московское время

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому Волгоградская область переводится из третьей часовой зоны (UTC+4) во вторую (UTC+3 - московское время).

Стрелки часов на час назад, согласно принятому документу, жители области должны будут перевести ночью 20 декабря. Закону предстоит получить одобрение Совета Федерации и президента РФ.

Волгоградская область перешла с московского времени на "волгоградское" (UTC+4, третья часовая зона) в октябре 2018 года. Однако, согласно пояснительной записке к закону, властям региона начали жаловаться граждане и предприниматели, сетуя на то, что жить по новому времени неудобно. Летом этого года в регионе прошел опрос общественного мнения, и почти две трети участников (65,74%) опроса высказались за возврат к московскому времени.

В результате законодательное собрание внесло в Думу поправки в закон "Об исчислении времени", по которому область "возвращается" на час назад.