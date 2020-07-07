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Волгоградская область проголосовала за возвращение к московскому времени

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Волгоградские депутаты подвели итоги опроса о часовом поясе региона, за возвращение к московскому времени проголосовали свыше 65% участников, против – 33,9%, сообщил депутат облдумы Сергей Булгаков.

"Итоговые результаты таковы: за вторую часовую зону, московское время, проголосовало 65,4% граждан, за третью часовой зону, местное время, – 33,99%", - сказал Булгаков на Совете Думы.

Он отметил, что парламентарии на ближайшем заседании рассмотрят проект постановления о результатах опроса, в соответствии с которыми, парламентскому комитету по государственному строительству, а также местному самоуправлению и развитию территорий будет поручено подготовить предложения по дальнейшей работе в этом направлении. Заседание по утверждению окончательных результатов состоится 9 июля.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным результатам опроса свыше 65% избирателей, а это почти 900 тыс. человек, отдали предпочтение московскому времени, за сохранение местного времени высказались около 34%. Явка составила 74%. Грубых нарушений не было выявлено.

1 июля жители Волгоградской области смогли отдать предпочтение определенному часовому поясу на избирательных участках. Опрос совместили с федеральным голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

12 марта на заседании регионального парламента было принято постановление "О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу об исчислении времени". Депутаты предложили провести опрос волгоградцев о часовом поясе в ходе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Первоначально это планировалось сделать 22 апреля, но из-за коронавируса дата была перенесена на июль.

Референдум о переходе Волгоградской области из второй часовой зоны (московское время, UTC+3) в третью (московское время плюс один час, UTC+4) состоялся 18 марта 2018 года. Большинство волгоградцев (58,82%) проголосовали за смену в регионе часового пояса и перевод времени на час вперед. Против высказались 40,16% жителей. Явка составила 66,38%. Вопрос об исчислении времени активно поднимается волгоградцами в обращениях к парламентариям. Из-за того, что в обществе многие были не согласны со сменой часовых зон, депутаты предложили обсудить вопрос повторно через несколько лет.

Регион перешел в третий часовой пояс 28 октября 2018 года согласно федеральному закону, который подписал глава государства.

Волгоград

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