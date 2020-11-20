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Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в октябре в 4,7%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в октябре 2020 года оценивается в 4,7% в годовом выражении. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной Минэкономразвития вечером в пятницу.

В сентябре снижение составило 3% (оценка уточнена с 3,3%) 3,7% в августе (оценка уточнена с 3,7%), 4,5% в июле (оценка уточнена с 4,4%).

Снижение ВВП РФ по итогам января-октября 2020 года министерство оценило на уровне 3,6% (спад за январь-сентябрь, по данным Росстата составлял 3,5%). "Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство", - отмечают в Минэкономразвития.

Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре сократился на 6,6% г/г после роста на 1,4% г/г в сентябре "за счет ухудшения показателей как растениеводства, так и животноводства".

"При этом продолжался активный рост по зерновым и зернобобовым культурам (плюс 6,8% г/г в октябре), сбор которых уже превысил второй по величине в истории урожай 2019 года. Однако по другим культурам наблюдается отрицательная динамика - в частности, по сахарной свекле и подсолнечнику, сбор которых в прошлом году стал рекордным", - говорится в обзоре.

Выпуск обрабатывающих отраслей сократился в октябре на 4,4% г/г после восстановительной динамики в предшествующие месяцы (рост на 0,4-0,5% г/г в августе-сентябре). "Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос. При этом, как и в предыдущие месяцы, продолжился рост выпуска в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса", - отмечают в Минэкономразвития.

"В других базовых отраслях ситуация остается стабильной", - констатируют в министерстве.

В октябре показатели добычи полезных ископаемых незначительно улучшились (минус 8,8% г/г после минус 9,4% г/г в сентябре) за счет добычи естественного природного газа (плюс 2,7% г/г) и металлических руд (плюс 1,1% г/г).

"В этих условиях динамика грузооборота транспорта сохраняется относительно стабильной (в октябре минус 4% г/г, минус 3,9% г/г в сентябре), при этом по видам транспорта тенденции разнонаправленные (улучшились показатели грузооборота железнодорожного и морского транспорта, по трубопроводному и автомобильному транспорту зафиксировано ухудшение)", - отмечается в докладе.

"В целом сохранение показателей добывающего и связанного с ним транспортного комплекса существенно ниже уровней прошлого года в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку мировых цен на нефть, и ограничений на международные перевозки, оказывает сдерживающее влияние на динамику ВВП", - поясняют в министерстве.

Объем строительных работ сохраняется на уровне предыдущего года (минус 0,1% г/г в сентябре-октябре, минус 0,3% г/г в III квартале). "При этом стабилизация ситуации в строительном секторе в предшествующие месяцы отразилась в улучшении динамики инвестиций в основной капитал (минус 4,2% г/г в III квартале после минус 7,6% г/г во II квартале)", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что на потребительском рынке в октябре наблюдались разнонаправленные тенденции.

"Темпы снижения оборота розничной торговли в октябре замедлились до минус 2,4% г/г с минус 3% г/г в сентябре. Улучшение динамики наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. При этом рост продаж новых легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, ускорился до 7% г/г в октябре (в сентябре рост на 3,4% г/г), достигнув максимальных значений в текущем году", - говорится в обзоре.

В секторе услуг динамика несколько ухудшилась: объем платных услуг населению снизился на 13,4% г/г (минус 12% г/г в сентябре), оборот общественного питания - упал на 14,9% г/г (минус 14% г/г месяцем ранее).

В Минэкономразвития также констатируют, что "в октябре на рынке труда сохранялась тенденция к стабилизации".

"Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) в октябре снизилась на 82,5 тыс. человек (с исключением сезонности - на 180,5 тыс. человек), при этом уровень безработицы не изменился по сравнению с сентябрем и составил 6,3% от рабочей силы (с исключением сезонности уровень безработицы снизился до 6,3% в октябре с 6,5% в сентябре). В целом за январь-октябрь 2020 г. уровень безработицы составил 5,7% от рабочей силы", - говорится в обзоре.

Численность официально зарегистрированных безработных в октябре начала снижаться и на конец месяца составила 3,48 млн чел. (более 3,7 млн человек на конец сентября), на 19 ноября - 3,29 млн человек.

Минэкономразвития и ЦБ уже отмечали, что после активного восстановления экономики в III квартале, в IV квартале восстановление приостановилось на фоне исчерпания действия эффектов отложенного спроса и активной господдержки населения, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в IV квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году - 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в четверг заявил, что падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале.

"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.

"По-видимому, будем ближе к верхней границе этого диапазона, то есть где-то ближе к минус 4%", - прокомментировал Тремасов прогноз ЦБ по снижению ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-5%.

ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце октября-начале ноября, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,6%.

Минэкономразвития РФ

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