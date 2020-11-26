Калви заявил о "мощных доказательствах" его невиновности

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Основатель фонда "Baring Vostok" Майкл Калви намерен предоставить суду серьезные доказательства своей невиновности, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства", - сказал Калви на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Американский бизнесмен также поблагодарил бизнес-омбудсмена за помощь. "Большое спасибо вам за вашу помощь. Вообще эта история показала мне, что хороших и порядочных людей гораздо больше, чем плохих. И я готов поддерживать вас в вашей работе по защите бизнеса", - сказал Калви.

Со своей стороны Титов выразил мнение, что предъявляемые к Калви претензии не являются предметом уголовного разбирательства и относятся исключительно к корпоративным спорам, которые должны были решаться в гражданских судах. "Мы с самого начала целиком были на вашей стороне и поддерживали вас не столько ради делового климата, сколько ради правды и справедливости. И мы будем продолжать эту работу, впереди еще суд", - сказал Титов Майклу Калви.

12 ноября Верховный суд отменил домашний арест Калви и других фигурантов так называемого дела "Baring Vostok". При этом им всем запрещено выходить в промежуток с 20:00 до 06:00, общаться с другими обвиняемыми, а также получать и отправлять корреспонденцию. Верховный суд также запретил им находиться в помещениях Банка "Восточный" и Первого коллекторского бюро.

После заседания Калви заявил, что в ближайшее время выйдет на работу, но при этом с нетерпением ждет судебного процесса, где намерен доказать свою невиновность.

Суть дела

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября стало известно, что стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения. Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного ранее в рамках уголовного дела к фигурантам.

9 ноября представитель банка подтвердила в Верховном суде, что деньги уже поступили на счёт.