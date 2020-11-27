Житель Тюмени арестован за истязание падчерицы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени арестовал местного жителя, обвиняемого в систематическом истязании несовершеннолетней падчерицы, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следственнного комитета.

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет избивал падчерицу 2008 года рождения. "За малейшую провинность и плохое поведение он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки", - отмечается в сообщении.

В ноябре школьница, не выдержав издевательств, сбежала из дома.

После того, как девочку нашли, она объяснила полицейским свою ситуацию. Ее отчим был задержан, против него возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетней.