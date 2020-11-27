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Житель Тюмени арестован за истязание падчерицы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени арестовал местного жителя, обвиняемого в систематическом истязании несовершеннолетней падчерицы, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следственнного комитета.

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По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет избивал падчерицу 2008 года рождения. "За малейшую провинность и плохое поведение он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки", - отмечается в сообщении.

В ноябре школьница, не выдержав издевательств, сбежала из дома.

После того, как девочку нашли, она объяснила полицейским свою ситуацию. Ее отчим был задержан, против него возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетней.

Тюмень

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