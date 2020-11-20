В Ингушетии тетя осуждена за истязание племянницы до ампутации руки

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сунженский районный суд в Ингушетии вынес приговор двум местным жителям за издевательства над малолетней племянницей, которой из-за этого пришлось ампутировать часть руки, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в прокуратуре республики.

Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима, ее сожителя - к 2,5 годам колонии строгого режима. Оба признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем психическое расстройство и совершенном с особой жестокостью группой лиц.

Установлено, что жительница Сунжи, жившая со своим знакомым и двумя малолетними детьми, в декабре 2018 года поселила у себя семилетнюю племянницу. С декабря 2018 по июль 2019 года она и ее сожитель систематически избивали девочку. В конце июня ребенку были причинены тяжкие травмы, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки. Кроме того, из-за систематического насилия у ребенка появилось психическое расстройство.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, когда в июле 2019 года в детскую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными травмами, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву, где у ребенка обнаружили старые переломы ребер и травму позвоночника. В августе девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется его тетя по отцовской линии Макка Ганиева. Ее родные дети находятся в детском реабилитационном центре. Сожитель обвиняемой - прапорщик полиции Иса Марзиев - был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В середине августа биологическая мать искалеченной девочки потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября детский омбудсмен России Анна Кузнецова заявила о приостановке в суде дела о лишении родительских прав родной матери девочки. Ее признали законным представителем ребенка. После выписки из больницы девочка переехала с матерью в Магас. 1 сентября 2020 девочка пошла в первый класс.