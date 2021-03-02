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На Алтае мачеху будут судить за пять лет истязаний двух падчериц

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Советском районе Алтайского края 34-летнюю женщину будут судить за многолетние издевательства над падчерицами 2005 и 2007 годов рождения. Дело направлено в суд, сообщили в СК. В ходе следствия обвиняемая признала вину и объяснила, что ненавидит девочек.

Ей вменяют п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК (истязание путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

По версии следствия, в 2013 году обвиняемая съехалась с мужчиной, который воспитывал двух дочек. Она невзлюбила падчериц, и с 2015 по 2020 год систематически над ними издевалась и била. Она их била ремнем, досками, металлическим ведром и ковшиком, выяснило следствие. Среди ночи она могла их разбудить ударом в живот, а по утрам вытаскивала из кровати за волосы, говорится в пресс-релизе. Родным детям она покупала сладости, а падчериц могла иногда оставить без еды.

В СК отметили, что отец девочек и их мачеха злоупотребляли алкоголем, и семья была на учете в органах системы профилактики, однако чиновники только формально проверяли условия, в которых жили дети. Об издевательствах мачехи над девочками знали учителя, но они только проводили профилактические беседы с отцом, говорится в пресс-релизе.

Алтайский край СКР Советский район

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