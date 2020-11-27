Архангельскую школу после обрушения штукатурки перевели на удаленку

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельске школу №22, где 20 ноября на уроке на детей упала штукатурка, до конца 2020 года перейдет на дистанционное обучение: в ней проведут ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

Обследовавшая школу комиссия решила, что учить детей в здании опасно. По мнению специалистов, в здании нужно ремонтировать потолки не только на четвертом этаже, где штукатурка уже обвалилась, но и с первого по третий.

В течение декабря "эксперты проведут необходимые работы и сделают вывод о возможности возвращения детей с января либо февраля в стены школы", добавили в мэрии. Возможно, это будет ремонт только потолков или полный капитальный ремонт здания. В последнем случае учеников переведут в другие школы в январе или феврале, добавили в администрации.

Школу построили в 1936 году. Сейчас в ней ремонтируют крышу. 20 ноября во время кровельных работ в одном из классов обвалилась штукатурка, два десятиклассника получили травмы.

После этого директора отстранили от работы, СК и прокуратура начали проверки.