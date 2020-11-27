Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Архангельскую школу после обрушения штукатурки перевели на удаленку

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельске школу №22, где 20 ноября на уроке на детей упала штукатурка, до конца 2020 года перейдет на дистанционное обучение: в ней проведут ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

Обследовавшая школу комиссия решила, что учить детей в здании опасно. По мнению специалистов, в здании нужно ремонтировать потолки не только на четвертом этаже, где штукатурка уже обвалилась, но и с первого по третий.

В течение декабря "эксперты проведут необходимые работы и сделают вывод о возможности возвращения детей с января либо февраля в стены школы", добавили в мэрии. Возможно, это будет ремонт только потолков или полный капитальный ремонт здания. В последнем случае учеников переведут в другие школы в январе или феврале, добавили в администрации.

Школу построили в 1936 году. Сейчас в ней ремонтируют крышу. 20 ноября во время кровельных работ в одном из классов обвалилась штукатурка, два десятиклассника получили травмы.

После этого директора отстранили от работы, СК и прокуратура начали проверки.

Архангельск

Новости

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');