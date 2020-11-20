Штукатурка упала на десятиклассников в архангельской школе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение штукатурки произошло во время урока в школе №22 Архангельска в пятницу, два десятиклассника были доставлены в травмпункт.

Директор школы Ольга Уткина сообщила, что обрушился кусок штукатурки над детьми, которые сидели в центре класса на четвертом этаже. Им оказали медицинскую помощь в травмпункте. "Они как бы пострадавшие, но никаких изменений здоровья врач не выявил", - сказала директор.

Она добавила, что в школе ремонтируется кровля. По ее словам, "может быть, это связано с этим".

Директор уточнила, что здание школы было построено в 1936 году.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Поморья сообщила, что ведомство начало проверку после получения травм учащимися. "Выясняются обстоятельства и причины происшествия, в том числе причины, по которым в учреждении проводится ремонт кровли во время образовательного процесса", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, ведомство также начало проверку по размещенной в социальных сетях информации о травмах учеников.