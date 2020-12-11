Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Потолок обвалился в спортзале школы в Мордовии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Конструкция потолка обрушилась в спортивном зале общеобразовательной школы в Лямбирском районе Мордовии, пострадавших нет, сообщается на сайте СКР в пятницу.

В это время проходил урок у учащихся младшего класса. В результате происшествия никто не пострадал. Занятия в школе отменили.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

Следователи намерены провести строительно-техническую экспертизу.

Местные СМИ со ссылкой на власти района сообщают, что школа пока не работает. Отмечается, что учебное заведение построено более 50 лет назад.

Мордовия

Новости по теме

Новости

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Экономический кризис

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Украинский нацгвардеец заочно арестован в РФ за убийство россиянина и итальянца

Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID
Пандемия коронавируса

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек
Пандемия коронавируса

Вакцину "Урал" пообещали сделать эффективной против всех видов COVID

К ремонту моста на острове Русский привлекли французских специалистов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');