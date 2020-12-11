Потолок обвалился в спортзале школы в Мордовии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Конструкция потолка обрушилась в спортивном зале общеобразовательной школы в Лямбирском районе Мордовии, пострадавших нет, сообщается на сайте СКР в пятницу.

В это время проходил урок у учащихся младшего класса. В результате происшествия никто не пострадал. Занятия в школе отменили.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

Следователи намерены провести строительно-техническую экспертизу.

Местные СМИ со ссылкой на власти района сообщают, что школа пока не работает. Отмечается, что учебное заведение построено более 50 лет назад.