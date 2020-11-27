Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

Хуснуллин будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин считает необходимым продлить программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках, поскольку без этого "развитие страны и реализация нацпроектов невозможны".

Экономический кризис

"Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше", - пообещал он.

По словам Хуснуллина, в России наблюдается рост цен на жилье в среднем на 5-10%.

"Жилье подорожало из-за того, что мы перешли на счета эскроу. Второе - курсовая разница на рынке присутствует. Третье - пандемия серьезно повлияла на трудовые ресурсы. Несколько миллионов трудовых ресурсов из стран Азии уехали домой и не вернулись. Это все ложится в стоимость жилья", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин также отметил, что рост цен отмечался и на строительные материалы, в частности, арматуру.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года в условиях пандемии. Она должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Затем ее продлили до 1 июля 2021 года.

25 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эту программу нужно вовремя прекратить, чтобы предотвратить появление "пузыря", сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - сказала она.

Марат Хуснуллин правительство Банк России Эльвира Набиуллина

Новости

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Пандемия коронавируса

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');