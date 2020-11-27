Хуснуллин будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин считает необходимым продлить программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках, поскольку без этого "развитие страны и реализация нацпроектов невозможны".

"Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше", - пообещал он.

По словам Хуснуллина, в России наблюдается рост цен на жилье в среднем на 5-10%.

"Жилье подорожало из-за того, что мы перешли на счета эскроу. Второе - курсовая разница на рынке присутствует. Третье - пандемия серьезно повлияла на трудовые ресурсы. Несколько миллионов трудовых ресурсов из стран Азии уехали домой и не вернулись. Это все ложится в стоимость жилья", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин также отметил, что рост цен отмечался и на строительные материалы, в частности, арматуру.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года в условиях пандемии. Она должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Затем ее продлили до 1 июля 2021 года.

25 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эту программу нужно вовремя прекратить, чтобы предотвратить появление "пузыря", сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - сказала она.