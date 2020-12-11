Хуснуллин не поддержал расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Распространение программы льготной ипотеки под 6,5% на вторичное жилье не принесет экономического эффекта для строительный отрасли, заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготного ипотечного кредитования на вторичное жилье. Она отметила, что в настоящее время сформировалась заметная разница между ценами на первичное и вторичное жилье.

"В первичном жилье мы стимулируем спрос, из почти триллиона выданной ипотеки в этом году более 200 млрд рублей люди принесли своих средств. А в вопросе покупки на вторичном рынке выигрывают только продавцы или перепродавцы квартир, то есть экономического эффекта она такого не дает", - сказал Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что в России пока нет предпосылок для снижения ставок по ипотеке на вторичном рынке.

"Я считаю, что пока мы ни экономически, ни организационно к этому не готовы, давайте пока будем поддерживать все-таки рынок первичного жилья. Ну а дальше будем смотреть, как будет развиваться в целом рынок ипотеки", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Хуснуллин сообщал, что будет добиваться продления программы после 1 июля 2021 года. Он отмечал, что к настоящему времени уже более 300 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготой ипотеке, в экономику страны также пришло более 900 млрд рублей.

Вместе с тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что спрос на ипотеку на фоне льготной программы кредитования начинает приобретать черты ажиотажного, в ряде регионов наблюдается неоправданный рост цен на жилье. Набиуллина отметила, что потенциал для развития рынка ипотеки в России еще есть, но важно не допустить образования на нем "пузыря".