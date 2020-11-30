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Четверых адептов "Свидетелей Иеговы" осудили в Омске

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Омске вынес приговор четверым организаторам экстремистского сообщества "Свидетели Иеговы" (запрещено в РФ), сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР в понедельник.

"По данным следствия, двое жителей Санкт-Петербурга: 33-летняя женщина и ее 45-летний супруг в сентябре 2017 года приехали в Омск, где совместно с двумя местными жительницами организовали (...) "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и (...) деятельность организации Свидетелей Иеговы "Омск", - говорится в сообщении.

В мае 2018 года фигуранты отправились с аналогичной миссией в Азовский немецкий национальный район Омской области, где призывали местных жителей присоединиться к экстремистской организации.

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"С этой целью они также распространяли экстремистскую литературу и собирали денежные пожертвования от граждан, например, на счет одного из обвиняемых через систему мгновенных переводов поступило более 540 тыс. руб. с назначением платежа "пособие служителя". Пожертвования впоследствии использовались для финансирования незаконной деятельности запрещенной религиозной организации", - говорится в пресс-релизе.

В региональном СКР также отмечают, что при осуществлении своей деятельности обвиняемыми использовались различные методы конспирации. Собрания проводились на тайных квартирах, а о месте и времени их проведения участники оповещались с помощью СМС или мессенджеров.

В полиции обвиняемые действовали согласно разработанной инструкции, в котором содержались рекомендации о том, как вести себя при проведении проверочных мероприятий и на допросе.

Уголовное дело в отношении четверых задержанных было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистского сообщества). В июле 2018 года супруги из Санкт-Петербурга были арестованы, через полгода меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

В ходе следствия обвиняемые своей вины не признали.

Приговором суда в понедельник мужчине назначено три года колонии строгого режима. Женщины получили условные сроки. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба.

Свидетели Иеговы Омск СКР Омская область

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