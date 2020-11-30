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После взрыва во Всеволожске жильцам разрешили вернуться в квартиры

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Во Всеволожске после взрыва в многоквартирном доме почти всем жильцам разрешили вернуться в квартиры: домой вернулись жильцы с первого по девятый этажи, сообщили в правительстве Ленинградской области.

Квартиры десятого этажа и те, что расположены под местом взрыва, признаны опасными. Те, кто в них живет, размещены в гостиницах.

Причина взрыва, который произошел 29 ноября, до сих пор не установлена. Женщина, которая арендовала взорвавшуюся квартиру на 12-м этаже, рассказала, что на лоджии хранились горючие жидкости (предположительно краски и растворители), сообщил информированный источник "Интерфакса".

В момент взрыва в этой квартире никого не было. В МЧС заявили, что дом не газифицирован.

Взрыв произошел вечером в воскресенье. В квартире разрушилась лоджия, в части помещений выбило стекла, в трех квартирах пострадали несущие стены и потолки. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, получивший травму головы.

По факту возбуждено уголовное дело о повреждении имущества по неосторожности (статья 168 УК).

Застройщик и проектировщик дома уже передали чиновникам документы, необходимые для восстановления конструкций и крыши здания.

Всеволожск МЧС Ленинградская область

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