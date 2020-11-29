Пять человек пострадали из-за взрыва газа во Всеволожске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, пять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газа во Всеволожске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Среди обратившихся за помощью несколько детей. Одних осматривают на месте, других госпитализируют. В больницу доставили двоих несовершеннолетних.

В результате взрыва никто не погиб.

По предварительной версии, на 12 этаже многоквартирного дома взорвался газовый баллон. Волна повредила потолки и несущие стены в квартирах с 10 по 12 этажи.

Ранее в медиацентре администрации Всеволожского района "Интерфаксу" сообщили, что "волна была настолько сильной, что спасатели до сих пор не могут добраться до эпицентра взрыва".