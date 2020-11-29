Взорвался газ в жилом доме в Ленобласти

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В одном из жилых домов Всеволожска Ленинградской области взорвался газ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Взрыв случился в многоквартирном доме на 12 этаже. По предварительной информации, это был газовый баллон, который использовали для ремонта. В трех квартирах разрушились перегородки. Начался пожар, который быстро удалось потушить.

Информации о пострадавших пока нет.

Спасатели эвакуировали из дома 40 человек.

Администрация Всеволожского района сообщила, что детей из соседних квартир увезли в больницу, а взрывная волна была настолько сильной, что спасатели до сих пор не добрались до эпицентра.