Вузы РФ не будут отчислять иностранных студентов из-за пандемии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Минобрнауки опровергли сообщения об отчислении иностранных студентов из российских вузов в связи с переходом на дистанционное обучение.

"Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - заявили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены.

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию, и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для помощи иностранным студентам в организации дистанционного обучения Минобрнауки вместе с Россотрудничеством изучают возможность предоставления зарубежным учащимся "рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания".

В Минобрнауки также отметили, что в ведомство "не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях"

С 13 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу были переведены на удаленное обучение. Вместе с тем иностранные студены, обучающиеся в российских вузах и уехавшие в свои страны весной из-за начавшейся пандемии, не смогли вернуться в РФ к началу нового семестра в сентябре из-за закрытых границ. В Минобрнауки заявляли ранее, что такие студены обучаются при помощи дистанционных технологий.