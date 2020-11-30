Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:03Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Вузы РФ не будут отчислять иностранных студентов из-за пандемии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Минобрнауки опровергли сообщения об отчислении иностранных студентов из российских вузов в связи с переходом на дистанционное обучение.

"Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - заявили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены.

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию, и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для помощи иностранным студентам в организации дистанционного обучения Минобрнауки вместе с Россотрудничеством изучают возможность предоставления зарубежным учащимся "рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания".

В Минобрнауки также отметили, что в ведомство "не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях"

С 13 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу были переведены на удаленное обучение. Вместе с тем иностранные студены, обучающиеся в российских вузах и уехавшие в свои страны весной из-за начавшейся пандемии, не смогли вернуться в РФ к началу нового семестра в сентябре из-за закрытых границ. В Минобрнауки заявляли ранее, что такие студены обучаются при помощи дистанционных технологий.

Минобрнауки Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');