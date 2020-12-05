Вузы РФ предложат иностранным студентам академотпуск и перенос занятий

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Обучающимся в российских вузах иностранным студентам, кто не может заниматься в онлайне, будет предложено уйти в академический отпуск или перенести занятия на более поздний срок, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Есть специальности и направления, по которым, в принципе, дистанционное образование исключено: невозможно учить медика, по инженерным специальностям и направлениям большое количество дисциплин требуют личного присутствия", - сказал Фальков в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

"В этих ситуациях либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо дополнительные занятия после того, как будет очное присутствие здесь", - уточнил министр.

Он также сказал, что в Минобрнауки понимают сложности иностранных студентов, которые не могут вернуться в Россию и продолжать образование из-за ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

"Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются студенты из-за рубежа, это отсутствие интернета, в некоторых странах - света, дорогой интернет (...). Сейчас все эти проблемы мы внимательно по каждому студенту смотрим. Здесь нет универсального решения", - отметил Фальков.

В начале недели в СМИ появились сообщения о том, что из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены. В Минобрнауки эту информацию опровергли, заявив, что "отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось".

По данным Минобрнауки, в РФ обучается 300 тысяч иностранцев, 100 тысяч из них не могут въехать в Россию для продолжения образования. В ведомстве заявили, что вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым иностранным студентом в дистанционном формате.