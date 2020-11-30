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Роспотребнадзор проверит соблюдение COVID-мер на концерте в Петербурге

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поручено изучить обстоятельства проведения в городе мероприятия, прошедшего с нарушением действующих санитарных норм, сообщила журналистам пресс-служба ведомства в понедельник. Там не стали уточнять о каком конкретно мероприятии идет речь.

Между тем 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты, вызвавшие резонанс из-за большого количества зрителей и нарушения введенных из-за COVID-19 санитарных норм.

В Комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили ранее в понедельник, что проведение концерта Басты 27 ноября было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов. Зал был заполнен на 50%, а организатор в связи с ограничениями заменил танцпол на партер со зрительскими креслами.

В комитете также сообщили, что после публикации в соцсетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушения будет проведена дополнительная проверка.

По данным оперативного штаба, прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за минувшие сутки составил 3 691 новый случай. Город находится на втором месте после Москвы по уровню заболеваемости коронавирусом в сутки.

Роспотребнадзор Санкт-Петербург

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